Mika habla sobre su debut en La Voz y la barrera del idioma: "Entiendo todo"

El artista, nacido en Líbano, ha tenido que estudiar español durante meses para poder adaptarse al formato.

Mika habla sobre su debut en La Voz y la barrera del idioma: "Entiendo todo"

La música ha tomado El Hormiguero con la visita de Malú, Pablo López, Sebastián Yatra y Mika. Los coaches de La Voz han compartido anécdotas, confidencias y la complicidad que los une dentro y fuera del programa.

En este momento, Pablo Motos ha querido saber cómo ha sido el debut de Mika en el formato. Pese a tener la barrera del idioma, el artista ha contado que lleva meses estudiando castellano y que esto no ha supuesto ningún problema.

Es su primera entrevista en español pero, tal y como ha dicho Pablo López, sabe "dos palabras menos que Cervantes". De hecho, el presentador ha desvelado que sabe imitar al andaluz aunque sea uno de los acentos más complicados. ¡Imperdible!

