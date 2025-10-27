Antena 3 LogoAntena3
Así ha sido la entrevista completa a Laura Pausini en el especial 3.000 programas de El Hormiguero

La cantante ha sido la protagonista en una de las noches más especiales que se recuerdan en el programa.

Laura Pausini ha formado parte del histórico programa 3.000 de El Hormiguero. Su naturalidad, su desbordante simpatía y su conexión con el público han hecho de esta edición una celebración inolvidable.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre el desternillante y sorprendente hobby que tiene de seguir y fotografiar retretes que han usado otros famosos. "Quiero sentir la misma sensación", ha dicho entre risas.

Laura Pausini

Además, Laura ha mostrado su lado más celoso cuando Pablo Motos le ha preguntado por sus discusiones de pareja durante las giras. Ella ha dicho que no suele haber muchos roces pese a que trabajan juntos, pero que la mayoría de disputas son causadas por las espectadoras que, durante sus conciertos, le miran a su marido con cara de "puercas".

También ha habido tiempo de hablar sobre otra de sus mayores aficiones de la artista: la astrología. A raíz de esto, la invitada ha contado que jamás ha contratado a ningún Géminis. ¡Así ha sido la entrevista!

