¡Increíble! Laura Pausini presenta su último single en directo en El Hormiguero

Laura Pausini ha acompañado a El Hormiguero en su noche más especial, la del programa número 3.000. La artista ha derrochado energía, sentido del humor y emoción, dejando huella en una fecha tan señalada.

La cantante, comprometida con que la su visita fuese una auténtica celebración, ha decidido presentar, en directo, su último single. La italiana ha emocionado a todos demostrando su grandísimo poderío vocal.

Laura ha deleitado a todos los espectadores con un regalo inolvidable que ha puesto el broche de oro a su visita en uno de los programas más especiales que se recuerdan. ¡Haz click en el vídeo de arriba para no perdértelo!