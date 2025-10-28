Antena 3 LogoAntena3
Denuncian la escasa condena que ha recibido el médico que dejó morir a su hijo: "Si hubiera mandado la ambulancia, estaría vivo"

Su hijo Aitor no podía respirar, pero cuando su madre llamó al 112, un médico decidió no creerle. Al poco tiempo, Aitor fallecía por una parada cardiorrespiratoria y hoy, después de una larga lucha, condenan al médico a dos años de prisión.

Padres Aitor

Carmen y Bartolomé recuerdan perfectamente el día que su hijo Aitor falleció. El joven no podía respirar y, cuando su madre llamó al 112, el médico determinó que, como podía balbucear, no le ocurría nada e insinuó que podía haber consumido alguna sustancia tóxica. "Para él mi hijo era un drogadicto, que si lo hubiera sido lo tendría que haber atendido igual", denuncia Carmen.

Después de varias llamadas y de que el médico les colgara en diferentes ocasiones, otra persona evaluó la situación y mandó una ambulancia, pero ya era demasiado tarde. "La primera vez que llamó mi hijo, el médico le colgó", advierte Bartolomé.

Cuando llegaron los servicios de emergencia con un aviso del menor riesgo existente, Aitor llevaba 20 minutos con un trombo en el pulmón y moría por la falta de riego cerebral. Un fallecimiento que, según ha determinado la justicia, podría haberse evitado si el médico hubiera hecho las preguntas adecuadas.

Hoy, un juez ha decretado dos años de prisión para el médico y una indemnización a la familia de Aitor por un delito de homicidio por imprudencia profesional grave. Sin embargo, su padre denuncia que la justicia no aplica igual para este médico que a para otras personas. "Hay personas que cometen un pequeño hurto y las meten en la cárcel, yo quiero el mismo trato", afirma Bartolomé, "a esta gente las siguen tratando como si tuvieran algún tipo de privilegio".

Los padres de Aitor esperaban una mayor pena para el médico que dejó morir a su hijo. "¿Dónde está el delito omisión del deber de socorro?", pregunta Carmen.

Pese a la sentencia, Carmen y Bartolomé no se rinden y están dispuestos a ir más allá para hacer justicia: "Por el honor de mi hijo, vamos a llegar hasta donde haga falta".

