Raúl, el padre del niño que ha revolucionado las redes con el drama de ser rubio: "Le decían que no era hijo mío"

A sus 8 años, Lucas ha conquistado las redes sociales. El niño es un rubio en una familia de morenos, algo que ha sorprendido a muchos.

Ser rubio

Lucas tiene 8 años y su pelo ha dado la vuelta al mundo. El pequeño es rubio, pero sus padres son morenos, un asunto que en más de una ocasión les ha llevado a miradas incómodas.

Al ser una pregunta recurrente en su vida, los padres decidieron hacer un vídeo que al poco tiempo se hizo viral. "Al ver que nos preguntaba todo el mundo dijimos: aquí hay un vídeo", nos cuenta Raúl, su padre.

Lo que más le molestaba a Lucas era que le dijera que Raúl no era su padre. Sin embargo, con el tiempo aprendió a tomárselo con humor.

Gracias a los vídeos, los padres de Lucas han descubierto un talento oculto del pequeño para la comedia y la interpretación. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

