¿Quién está cantando su canción? Las hormigas ponen a prueba el oído de Laura Pausini

Laura Pausini ha sido la encargada de abrir la semana más especial de El Hormiguero. Esta noche, el programa emitía su programa 3.000 y la cantante italiana no ha querido perderse esta cita junto a Pablo Motos.

Laura ha aprovechado la ocasión para hablarnos de su nuevo single 'Mi historia entre tus dedos', un tema muy especial para ella que la traslada a momentos complicados de su vida en el ámbito amoroso.

Después de una entrevista llena de grandes momentos, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para sorprender a la italiana con su particular versión de Tu cara me suena.

La primera voz que ha escuchado, Laura Pausini ha sido capaz de identificarla a la primera: ¡se trataba de India Martínez! ¿Habrá tenido el mismo buen oído con las siguientes? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!