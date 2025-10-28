Con Trancas y Barrancas
¿Quién está cantando su canción? Las hormigas ponen a prueba el oído de Laura Pausini
La cantante italiana ha querido regalarnos por el programa 3.000 de El Hormiguero un momento mágico cantando en directo su nuevo single.
Laura Pausini ha sido la encargada de abrir la semana más especial de El Hormiguero. Esta noche, el programa emitía su programa 3.000 y la cantante italiana no ha querido perderse esta cita junto a Pablo Motos.
Laura ha aprovechado la ocasión para hablarnos de su nuevo single 'Mi historia entre tus dedos', un tema muy especial para ella que la traslada a momentos complicados de su vida en el ámbito amoroso.
Después de una entrevista llena de grandes momentos, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para sorprender a la italiana con su particular versión de Tu cara me suena.
La primera voz que ha escuchado, Laura Pausini ha sido capaz de identificarla a la primera: ¡se trataba de India Martínez! ¿Habrá tenido el mismo buen oído con las siguientes? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!
