Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Con Trancas y Barrancas

¿Quién está cantando su canción? Las hormigas ponen a prueba el oído de Laura Pausini

La cantante italiana ha querido regalarnos por el programa 3.000 de El Hormiguero un momento mágico cantando en directo su nuevo single.

¿Quién está cantando su canción? Las hormigas ponen a prueba el oído de Laura Pausini

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Laura Pausini ha sido la encargada de abrir la semana más especial de El Hormiguero. Esta noche, el programa emitía su programa 3.000 y la cantante italiana no ha querido perderse esta cita junto a Pablo Motos.

Laura ha aprovechado la ocasión para hablarnos de su nuevo single 'Mi historia entre tus dedos', un tema muy especial para ella que la traslada a momentos complicados de su vida en el ámbito amoroso.

Después de una entrevista llena de grandes momentos, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para sorprender a la italiana con su particular versión de Tu cara me suena.

La primera voz que ha escuchado, Laura Pausini ha sido capaz de identificarla a la primera: ¡se trataba de India Martínez! ¿Habrá tenido el mismo buen oído con las siguientes? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

¿Quién está cantando su canción? Las hormigas ponen a prueba el oído de Laura Pausini

¿Quién está cantando su canción? Las hormigas ponen a prueba el oído de Laura Pausini

Arturo Valls en El 1%

Ponte a prueba con el 1%: ¿eres capaz de descubrir qué imagen está al revés?

Leo Harlem en El Hormiguero

Esta noche, Leo Harlem presentará su espectáculo de despedida en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Laura Pausini en el especial 3.000 programas de El Hormiguero
Inolvidable

Así ha sido la entrevista completa a Laura Pausini en el especial 3.000 programas de El Hormiguero

Una performance única: El Hormiguero homenajea a todo su equipo en su programa 3.000
Ciencia

Una performance única: El Hormiguero homenajea a todo su equipo en su programa 3.000

¡Increíble! Laura Pausini presenta su último single en directo en El Hormiguero
Mucho talento

¡Increíble! Laura Pausini presenta su último single en directo en El Hormiguero

La cantante ha puesto el broche de oro a la celebración de los 3.000 programas de El Hormiguero.

3.000 programas de historia: así han sido los mejores momentos de El Hormiguero
¡Revívelos!

3.000 programas de historia: así han sido los mejores momentos de El Hormiguero

El programa ha hecho un repaso por sus mejores momentos a lo largo de estas 3.000 emisiones.

"Tengo que controlar todo": Laura Pausini desvela su lado más celoso en El Hormiguero

"Tengo que controlar todo": Laura Pausini desvela su lado más celoso en El Hormiguero

"Siempre caigo en la trampa": Laura Pausini confiesa el signo zodiacal que más le hace sufrir

"Siempre caigo en la trampa": Laura Pausini confiesa el signo zodiacal que más le hace sufrir

Pablo Motos, sobre los 3.000 programas de El Hormiguero: "Ha sido el viaje profesional más hermoso que he tenido en mi vida"

Pablo Motos, sobre los 3.000 programas de El Hormiguero: "Ha sido el viaje profesional más hermoso que he tenido en mi vida"

Publicidad