Disfruta de la entrevista completa a Mika, Malú, Sebastián Yatra y Pablo López en El Hormiguero

El plató de El Hormiguero se ha convertido en una fiesta con la presencia de Malú, Pablo López, Sebastián Yatra y Mika. Los artistas han ofrecido un divertido adelanto de lo que supone trabajar juntos como coaches de La Voz.

Nada más llegar, los invitados y Pablo Motos han desvelado, en exclusiva, la fecha de estreno... ¡El próximo 19 de septiembre podremos disfrutar de una apasionante nueva entrega del programa musical por excelencia de la televisión!

Además, el presentador también ha querido saber cómo ha sido el debut de Mika en el formato y si ha tenido dificultades con el idioma. Él ha asegurado que lleva meses preparándose y que, pese a que esta ha sido su primera entrevista en español, no ha tenido ninguna complicación.

También ha habido tiempo para ejercer como coaches en El Hormiguero. Todos y cada uno de los invitados han dado sus mejores consejos para todos aquellos que sueñen con ser artistas.