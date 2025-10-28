La reacción de Manu tras quedarse a una de un bote histórico: “No fue un Rosco cualquiera”

Roberto Leal lo ha resumido muy bien al presentar a Manu en este programa de Pasapalabra: “No fue un Rosco cualquiera”. Efectivamente, fue la prueba de que tanto el madrileño como Rosa han alcanzado un nivel tan alto que el confeti puede saltar en cualquier momento. Él se quedó a una sola letra de hacer historia con un bote récord de 2.302.000 euros, pero la gallega tuvo el mérito también de hacer 23 aciertos.

El presentador ha querido saber, sobre todo, la sensación de quien se quedó rozando la gesta y si llegó a pensar por un momento que “llegó el día”. Manu, que logró por sexta vez llegar a 24 aciertos, ha sido sincero al reconocer que no tuvo realmente esa sensación pero que tentó a la suerte. De hecho, lo hizo con tal seguridad al dar la última respuesta que muchos pensaron que se la sabía.

El madrileño ha explicado que probó con un apellido confiando en que “a lo mejor por la gracia” sonaba la flauta. Sin embargo, el balón fue al palo. ¡Descubre su reacción al completo en el vídeo!