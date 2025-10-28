Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 28 de octubre

La reacción de Manu tras quedarse a una de un bote histórico: “No fue un Rosco cualquiera”

El concursante ha contado cómo tentó a la suerte, rozando un premio de 2.302.000 euros con el que habría firmado un récord estratosférico en Pasapalabra.

La reacción de Manu tras quedarse a una de un bote histórico: “No fue un Rosco cualquiera”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Roberto Leal lo ha resumido muy bien al presentar a Manu en este programa de Pasapalabra: “No fue un Rosco cualquiera”. Efectivamente, fue la prueba de que tanto el madrileño como Rosa han alcanzado un nivel tan alto que el confeti puede saltar en cualquier momento. Él se quedó a una sola letra de hacer historia con un bote récord de 2.302.000 euros, pero la gallega tuvo el mérito también de hacer 23 aciertos.

¿Llegó el día? Manu hace creer en El Rosco con 24 aciertos: ¡a una del bote histórico de Pasapalabra!

El presentador ha querido saber, sobre todo, la sensación de quien se quedó rozando la gesta y si llegó a pensar por un momento que “llegó el día”. Manu, que logró por sexta vez llegar a 24 aciertos, ha sido sincero al reconocer que no tuvo realmente esa sensación pero que tentó a la suerte. De hecho, lo hizo con tal seguridad al dar la última respuesta que muchos pensaron que se la sabía.

El madrileño ha explicado que probó con un apellido confiando en que “a lo mejor por la gracia” sonaba la flauta. Sin embargo, el balón fue al palo. ¡Descubre su reacción al completo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

La reacción de Manu tras quedarse a una de un bote histórico: “No fue un Rosco cualquiera”

La reacción de Manu tras quedarse a una de un bote histórico: “No fue un Rosco cualquiera”

El sorprendente regalo de Maya Pixelskaya para Roberto Leal: “Me he tirado el órdago”

El sorprendente regalo de Maya Pixelskaya para Roberto Leal: “Me he tirado el órdago”

María José Cantudo

El motivo por el que María José Cantudo evita hablar de su victoria contra María José Nieto: "Tiene una deuda de casi 90.000 euros"

Joaquina y Malú en La Voz
Este viernes

Malú y Joaquina, pura complicidad antes de la Gran Batalla de La Voz: "Es una pedazo de cantautora que está arrasando"

Hijo Roberto Brasero
Descúbrelo

Conocemos a Íñigo, el hijo de Roberto Brasero que ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles

Padres Aitor
Hablamos con ellos

Denuncian la escasa condena que ha recibido el médico que dejó morir a su hijo: "Si hubiera mandado la ambulancia, estaría vivo"

Su hijo Aitor no podía respirar, pero cuando su madre llamó al 112, un médico decidió no creerle. Al poco tiempo, Aitor fallecía por una parada cardiorrespiratoria y hoy, después de una larga lucha, condenan al médico a dos años de prisión.

Ser rubio
Viral

Raúl, el padre del niño que ha revolucionado las redes con el drama de ser rubio: "Le decían que no era hijo mío"

A sus 8 años, Lucas ha conquistado las redes sociales. El niño es un rubio en una familia de morenos, algo que ha sorprendido a muchos.

Dolores

Dolores, obligada a recorrer 152 kilómetros para ver a su hijo enfermo: "Todo esto es una odisea"

"Léela": El fallo de Daniel Grao en su ensayo con Nerea Rodríguez y Roberto Brasero para El 1%

"Léela": El fallo de Daniel Grao en su ensayo con Nerea Rodríguez y Roberto Brasero para El 1%

Iker Casillas

Hablamos con el detenido por el robo de los relojes de Iker Casillas: "Dice que aclararán algunas informaciones que no son reales"

Publicidad