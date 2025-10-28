Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 28 de octubre

“¡Vaya Rosco!”: Manu y Rosa dejan a todos flipando al acariciar el bote de 2.308.000 euros

Los dos concursantes han protagonizado un duelo vibrante porque ninguno baja el pistón en Pasapalabra en su lucha por un premio histórico.

“¡Vaya Rosco!”: Manu y Rosa dejan a todos flipando al acariciar el bote de 2.308.000 euros

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Manu y Rosa van camino de vivir su mejor semana en Pasapalabra. Los dos concursantes han protagonizado otro Rosco magistral, casi idéntico al del programa anterior, cuando el madrileño se quedó a una del bote pero ganando por la mínima a la coruñesa. “¡Vaya dos!”, ha exclamado Roberto Leal. Quizá por eso, al presentador le ha llamado la atención que luego, en La Pista, fallen canciones como la de su último duelo.

“¡Qué presión!”: Manu y Rosa, los únicos “en toda España” que no se saben esta canción

La música queda en anécdota al disfrutar del nivel que ambos han mostrado en este cara a cara. Manu ha comenzado con 19 segundos de ventaja, pero el tiempo ha sido esta vez algo muy secundario. La prueba ha transcurrido con una gran igualdad durante la primera vuelta, como demostraba el parcial de 19-18 a favor de Rosa.

Después, ha llegado el momento de sacar las respuestas pendientes, algunas de enorme mérito. Rosa ha alcanzado los 23 aciertos, la misma cifra que en el programa anterior, y se ha plantado. Manu se encontraba en una situación parecida y el guion casi se ha repetido con su remontada en un desenlace trepidante. ¡Revive lo mejor de este Rosco en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

“¡Vaya Rosco!”: Manu y Rosa dejan a todos flipando al acariciar el bote de 2.308.000 euros

“¡Vaya Rosco!”: Manu y Rosa dejan a todos flipando al acariciar el bote de 2.308.000 euros

“¡Qué presión!”: Manu y Rosa, los únicos “en toda España” que no se saben esta canción

“¡Qué presión!”: Manu y Rosa, los únicos “en toda España” que no se saben esta canción

Ricky Merino se desdobla para hacer de Pimpinela: ¡pleno y performance en La Pista!

Ricky Merino se desdobla para hacer de Pimpinela: ¡pleno y performance en La Pista!

La reacción de Manu tras quedarse a una de un bote histórico: “No fue un Rosco cualquiera”
Mejores momentos | 28 de octubre

La reacción de Manu tras quedarse a una de un bote histórico: “No fue un Rosco cualquiera”

El sorprendente regalo de Maya Pixelskaya para Roberto Leal: “Me he tirado el órdago”
Mejores momentos | 28 de octubre

El sorprendente regalo de Maya Pixelskaya para Roberto Leal: “Me he tirado el órdago”

María José Cantudo
Exclusiva

El motivo por el que María José Cantudo evita hablar de su victoria contra María José Nieto: "Tiene una deuda de casi 90.000 euros"

María José Nieto ha indemnizado a la Cantudo con 115.000 euros por calumnias después de tres décadas de lucha. Sin embargo, la Cantudo no presume de su victoria. Hoy, Nacho Gay nos cuenta el motivo.

Joaquina y Malú en La Voz
Este viernes

Malú y Joaquina, pura complicidad antes de la Gran Batalla de La Voz: "Es una pedazo de cantautora que está arrasando"

La coach madrileña presenta a su asesora en La Voz, la artista venezolana Joaquina, una de las jóvenes cantautoras con más proyección del momento. Ambas afrontan la Gran Batalla con ilusión, química y muchas ganas de ganar. Este viernes, en Antena 3.

Hijo Roberto Brasero

Conocemos a Íñigo, el hijo de Roberto Brasero que ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles

Padres Aitor

Denuncian la escasa condena que ha recibido el médico que dejó morir a su hijo: "Si hubiera mandado la ambulancia, estaría vivo"

Ser rubio

Raúl, el padre del niño que ha revolucionado las redes con el drama de ser rubio: "Le decían que no era hijo mío"

Publicidad