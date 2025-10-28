“¡Vaya Rosco!”: Manu y Rosa dejan a todos flipando al acariciar el bote de 2.308.000 euros

Manu y Rosa van camino de vivir su mejor semana en Pasapalabra. Los dos concursantes han protagonizado otro Rosco magistral, casi idéntico al del programa anterior, cuando el madrileño se quedó a una del bote pero ganando por la mínima a la coruñesa. “¡Vaya dos!”, ha exclamado Roberto Leal. Quizá por eso, al presentador le ha llamado la atención que luego, en La Pista, fallen canciones como la de su último duelo.

La música queda en anécdota al disfrutar del nivel que ambos han mostrado en este cara a cara. Manu ha comenzado con 19 segundos de ventaja, pero el tiempo ha sido esta vez algo muy secundario. La prueba ha transcurrido con una gran igualdad durante la primera vuelta, como demostraba el parcial de 19-18 a favor de Rosa.

Después, ha llegado el momento de sacar las respuestas pendientes, algunas de enorme mérito. Rosa ha alcanzado los 23 aciertos, la misma cifra que en el programa anterior, y se ha plantado. Manu se encontraba en una situación parecida y el guion casi se ha repetido con su remontada en un desenlace trepidante. ¡Revive lo mejor de este Rosco en el vídeo!