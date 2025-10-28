Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 424

Gabriel, a punto de matar a Andrés: ¡no quiere que despierte y que cuente la verdad!

El empresario pretende acabar con la vida de su primo cuando de repente María llega al hospital.

Gabriel, a punto de matar a Andrés: ¡no quiere que despierte y que cuente la verdad!

Andrés parece que empieza a reaccionar. El joven ha movido ligeramente un dedo de su mano, lo que parece indicar que no tardará en despertar, pero… ¿tendrá secuelas?

Gabriel no está dispuesto a que su primo despierte y que pueda contar que él está detrás de la explosión.

Por eso, durante la noche, decide presentarse en el hospital dispuesto a acabar con su vida inyectándole una sustancia.

Mientras, María llega al hospital. Se ha enterado de que el abogado ha ido allí y tiene miedo algo de le vaya a hacer algo malo a su marido. ¡No se fía nada de él!

¿Llegará a tiempo de evitar que Gabriel acabe con la vida de Andrés o será demasiado tarde?

