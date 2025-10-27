"Siempre caigo en la trampa": Laura Pausini confiesa el signo zodiacal que más le hace sufrir

El Hormiguero ha arrancado su semana por todo lo alto celebrando sus 3.000 programas con una de las artistas internacionales que más veces ha pisado el plató, Laura Pausini, que ha aprovechado la ocasión para presentarnos su nuevo single, 'Mi historia entre tus dedos'.

No es ningún secreto que a Laura Pausini le encanta la astrología y todo lo que tenga que ver con el horóscopo. Ella es tauro y ha advertido que se vienen semanas un poco complicadas para este signo. Sin embargo, los virgo, como Pablo Motos, parecen estar en un buen momento vital.

La cantante italiana ha confesado que hay un signo del zodíaco que no termina de convencerle porque son grandes conquistadores: "Siempre caigo en la trampa". ¡Descubre a quiénes se refiere en el vídeo de arriba!