Ricky Merino se desdobla para hacer de Pimpinela: ¡pleno y performance en La Pista!

Maya Pixelskaya no dudó en dar todo el favoritismo a Ricky Merino, ya desde el pasado programa, en sus duelos en La Pista. El cantante se ha encargado de darle la razón por segunda vez: ¡otra vez pleno! Si el primero lo consiguió con Rocío Dúrcal y su ‘Me gustas mucho’, en esta ocasión ha sido con el tormentoso ‘Olvídame y pega la vuelta’ de Pimpinela.

Roberto Leal, al ver la canción, ha intentado animar a Maya asegurando que era tan famosa que la victoria se la iba a llevar quien fuera más rápido con el pulsador. Ahí, en la velocidad, también ha ganado Ricky. “Puede ser una u otra”, ha comentado el cantante, dando por hecho que se trataba de Pimpinela.

Su apuesta ha sido la acertada. Además, al cantar, Roberto se ha quedado fascinado con el toque de “musical” que le ha dado, desdoblándose en los dos papeles de este temazo. Ricky ha hecho pleno y, además, una performance espectacular. ¡No te lo pierdas en el vídeo!