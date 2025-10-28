Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 28 de octubre

“¡Qué presión!”: Manu y Rosa, los únicos “en toda España” que no se saben esta canción

Roberto Leal, con troleo incluido al concursante, y los invitados han reaccionado con total incredulidad al ver que desconocían este ‘himno’.

Alberto Mendo
Publicado:

Manu y Rosa son la pareja de los récords en Pasapalabra, pero también son capaces de romper otras estadísticas. De hecho, Roberto Leal ha bromeado con que “solamente hay dos personas en toda España que no se saben esta canción”, la que les ha tocado en La Pista en este programa. La incredulidad del presentador y de los invitados ha sido sonora y creciente.

Los concursantes se han enfrentado a un ‘himno’ que arrasó en el año 2000. El primer fragmento ha sido de los que parecen dejar resuelta la prueba…, excepto justo para ellos. ¡Ni escuchando ya un poco más de música! “Manu, por favor”, la ha dicho Ricky Merino, casi hablando en nombre de todos. El concursante lo ha notado: “¡Qué presión, por Dios!”. Aún le faltaba escuchar un enorme troleo de Roberto tras quedarse a una del bote en el programa anterior: “¡Un 24 en El Rosco pero ésta no se la sabe!”.

¿Llegó el día? Manu hace creer en El Rosco con 24 aciertos: ¡a una del bote histórico de Pasapalabra!

El presentador ha terminado dando el título con otras palabras, una pista que ha sido “gloria bendita” por la divertida adaptación que se les ha ocurrido a los guionistas… y porque sólo así Rosa ha conseguido acertar. ¿De qué canción se trata? ¡Dale al play!

