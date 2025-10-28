Esta noche, Leo Harlem presentará su espectáculo de despedida en El Hormiguero

Leo Harlem tiene una larga trayectoria encima de las tarimas, el monologuista ha hecho reír a muchas personas con sus ingeniosas historias y chistes. “Hasta luego Leo” es su último show en el que aprovechará para hacer un repaso de sus mejores monólogos.

El comediante no es la primera vez que visita el programa, en ocasiones anteriores ha dejado hilarantes momentos en los que ha hecho que Pablo Motos llore de la risa.

El espectáculo de despedida promete muchas risas y será en Madrid del 17 al 21 de diciembre.

Sobre él:

Leo Harlem es original de León, el humorista ha tenido varios empleos, pero fue de camarero cuando comenzó a explotar su velocidad mental y su agilidad para el humor. De ese bar tomó el nombre artístico y comenzó su carrera como monologuista, convirtiéndose en uno de los humoristas que más teatros ha llenado y más entradas ha vendido.