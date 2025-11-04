"Te meto un revés...": Javier Cámara pone a prueba sus dotes para el engaño junto a Pablo Motos

La visita de Javier Cámara a El Hormiguero ha estado marcada por la cercanía y las risas. Con su ingenio habitual, el actor ha conquistado una vez más al público y al propio Pablo Motos.

Antes de concluir su paso por el programa, Trancas y Barrancas han aprovechado las dotes interpretativas del invitado para poner a prueba su capacidad para engañar al presentador con su famosa sección de "las historias engañosas".

En ella, Javier ha ideado una surrealista historia en la cual casi termina detenido en Estados Unidos por culpa del visado. ¿Habrá conseguido engañar a Pablo? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!