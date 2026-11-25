El próximo capítulo de Sueños de libertad tendrá varias decepciones, un intento de huida y una persona a punto de perder la esperanza.

Esto es todo lo que va a pasar en el próximo capítulo

Gabriel sigue reteniendo a los niños en la cabaña a pesar de los esfuerzos de Begoña por encontrarles y traerles de vuelta. La enfermera está perdiendo la esperanza, ya lleva tres días sin su hijo.

Por su parte, Julia, que ve que siguen reteniéndoles allí y su madre no aparece, tomará una valiente decisión.

La niñe intentará coger a Juanito y marcharse de la cabaña, tras las amenazas de Beatriz, ya no quiere estar más allí. ¿Conseguirá volver con su familia? ¿Qué pasa si la pillan Gabriel y Begoña?

En la colonia, los rumores sobre la relación entre Tasio y Paula seguirán extendiéndose... Y les afectará a los dos. De Tasio se reirán los trabajadores, y Paula llevará mal la presión. La joven le contará sus problemas a Salva... ¿que está empezando a enamorarse de ella? ¡Si es la novia de su amigo!

Valentina seguirá observando que, mientras su boda se acerca, Andrés seguirá centrado en Begoña y en conseguir que vuelvan los niños... ¿Hablará con él? ¿Qué pasará con su boda?

Por su parte, Claudia hablará muy seriamente con Miguel... El tema de los hijos para ella es muy importante, y si ninguno está de acuerdo en lo mismo... ¿podrán ser felices?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.