Antes de cerrar una semana más en El Hormiguero, Pablo Motos ha desvelado quiénes serán los invitados a los que recibirá durante los próximos programas. Karla Sofía Gascón, Pablo Chiapella, Salva Reina, Isabel Díaz Ayuso y Marc Márquez estarán en el plató.

Lunes: Karla Sofía Gascón

Viene a vernos la actriz Karla Sofía Gascón con motivo del estreno de su nueva película, titulada Trinidad, que llega a los cines el próximo 4 de diciembre. La historia, un wéstern muy original, sigue a una joven fugitiva española que se convierte en líder de una banda de forajidos en el Salvaje Oeste. Gascón da vida a la Viuda Bronson, matriarca de una familia enfrentada a la protagonista.

Karla Sofía Gascón | antena3.com

Martes: Pablo Chiapella y Salva Reina

Recibimos a los actores Pablo Chiapella y Salva Reina, quienes estrenan en cines la película Desposados el viernes 4 de diciembre. Se trata de una comedia sobre varias parejas que descubren que sus enlaces nunca tuvieron validez legal porque el sacerdote que los casó era un impostor. A partir de ahí, se preguntarán si volverían a casarse o si aprovecharían esta situación para empezar de nuevo.

Pablo Chiapella y Salva Reina | antena3.com

Miércoles: Isabel Díaz Ayuso

Recibimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien nos va a presentar su primer libro, titulado Íntimo, que sale a la venta el mismo día de su visita al plató de El Hormiguero. En Íntimo, Ayuso se propone reflexionar sobre las historias, las anécdotas y las personas que han dado forma a su ideario político y que han erigido los principios que dictan su cometido.

Isabel Díaz Ayuso | antena3.com

Jueves: Marc Márquez

Recibimos al flamante campeón del mundo de Moto GP, Marc Márquez, quien acaba de levantar el Trofeo de los Campeones de la máxima categoría por octava vez, igualando así al mítico Giacomo Agostini. Márquez suma diez campeonatos del mundo a lo largo de su brillante carrera. Este 2026 ha completado un campeonato impresionante en el que, tras una lesión que le hizo pasar por quirófano, protagonizó una remontada única de 102 puntos de desventaja en la clasificación general.