Cuando te vas a vivir fuera, siempre llega un momento en el que piensas que "como en casa, en ningún sitio". Pero ¿qué es lo que más echamos de menos cuando dejamos atrás nuestro país o nuestra tierra? Esta semana, La Mesa pone el foco en las experiencias de quienes han vivido lejos de casa y sale a la calle para preguntar por la nostalgia, los recuerdos y las diferencias entre vivir aquí y en otro lugar.

De Uruguay a Holanda: experiencias de quienes han vivido fuera

Las personas con las que hemos hablado tienen historias muy diferentes. Algunos se marcharon durante unos años para estudiar, otros llevan más de una década viviendo fuera de su país y también hay quien cambió de ciudad para empezar una nueva etapa. Entre las respuestas aparecen destinos como Canarias, Holanda o Valencia, además de quienes han cambiado Ávila por Madrid.

Pero, cuando están lejos, ¿qué es lo que más echan de menos? La familia y los amigos son algunas de las respuestas más repetidas. También aparecen la comida, la cultura y la calidez de la gente. Y cuando llega el momento de volver, hay algo que parece estar claro: lo primero es reencontrarse con los suyos, repartir abrazos y besos o sentarse a comer los platos de siempre. Incluso dormir en la propia cama puede convertirse en uno de los momentos más esperados.

¿Se vive mejor fuera de casa?

La experiencia de vivir en otro lugar también tiene su lado positivo. Algunos destacan la tranquilidad, la calidad de vida o las oportunidades de construir un futuro mejor para sus hijos. Otros reconocen que, después de tantos años fuera, ya no saben si sienten que pertenecen al lugar donde nacieron o al que les ha acogido.

Esta noche, Sara Carbonero, Julio José Iglesias, Colate, Lorena Bernal, Ken Appledorn y Pepe Navarro se sentarán en La Mesa para compartir sus vivencias y reflexionar sobre cómo es vivir lejos de casa, qué se echa de menos y qué hace que un lugar acabe convirtiéndose en nuestro hogar.