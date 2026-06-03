"Yo vengo al Real Madrid con los deberes hechos": Enrique Riquelme se defiende de las críticas

El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita del empresario Enrique Riquelme, que ha querido explicarnos el por qué de su candidatura para presidir el placo del Santiago Bernabéu.

Enrique Riquelme ha querido explicar los motivos por los que ha decidido presentarse a estas elecciones y asegura que fue el propio Florentino Fernández 'el que le invitó a la fiesta'.

"He escuchado que venimos al Real Madrid a aprovecharnos de él, pero yo vengo con los deberes hechos", ha aclarado el empresario. Riquelme ha puesto un abal personal de 200 millones de euros y lo ha hecho porque confía en su propuesta. ¡Escucha todo lo que ha contado al respecto dándole al play al vídeo de arriba!