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El motivo por el que Enrique Riquelme decidió presentarse a las elecciones del Real Madrid: "Es una línea roja"

El candidato a presidente del club blanco ha revelado porqué decidió plantarle cara a Florentino Pérez.

El motivo por el que Enrique Riquelme decidió presentarse a las elecciones del Real Madrid: "Va a ser una línea roja"

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Enrique Riquelme ha llegado a El Hormiguero para hablar sobre su candidatura a la presidencia del Real Madrid. El empresario ha compartido las principales líneas de su proyecto y las propuestas con las que aspira a liderar el futuro del club.

En esta ocasión Pablo Motos ha querido saber qué le llevó a presentarse a las elecciones plantándole cara a Florentino Pérez. Según ha revelado, desde pequeño le ha llamado más la atención la gestión que el trabajo de campo por lo que ayudar al club de sus amores desde los despachos sería un sueño hecho realidad.

El candidato ha contado que lo que le llevó a presentarse fue la "línea roja" que atravesó el actual presidente con su intención de vender el club para convertirlo en sociedad anónima. Enrique ha asegurado que la base de su proyecto es que el Real Madrid siempre pertenecerá a los socios.

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