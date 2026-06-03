"Rodri jugará en el Real Madrid": la primera gran promesa de Enrique Riquelme en El Hormiguero

Enrique Riquelme ha pisado el plató de El Hormiguero para exponer su candidatura a la presidencia del Real Madrid. Durante la entrevista, ha detallado sus planes y los objetivos que se ha marcado para el club.

Pablo Motos, consciente de que la visita del empresario al programa era uno de sus grandes actos de la campaña, le ha querido sonsacara información sobre el entrenador que se habla que tiene atado en caso de ganar las elecciones.

Pese a que no ha conseguido sacarle mucha información sobre quién se sentará en el banquillo, sí que ha logrado que Enrique despejase las dudas sobre uno de sus grandes fichajes. El candidato ha sido extremadamente claro con respeto al posible fichaje de Rodri Hernández: "Si yo soy presidente, haré todo lo posible para que Rodri juegue en el Real Madrid", ha concluido.

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