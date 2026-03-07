Antena3
El miércoles a las 23:00 horas

Joaquín, exhausto con el budismo chingón: "Lo peor es que nos teníamos que levantar a las 5:30 de la mañana"

Susana Saborido ha querido preparar un retiro espiritual muy especial para su familia. Un remanso de paz que a Joaquín y sus hijas no les ha convencido mucho. Descúbrelo, el miércoles a las 23:30 en El capitán en Japón.

Joaquín y Susana a las 5:30 de la mañana

Carmen Pardo
Publicado:

Tras pasar por el bullicio de Osaka, Susana Saborido ha decidido llevarse a la familia a un lugar lleno de paz y armonía, "lo llaman budismo chingón" les ha explicado a Joaquín y a sus hijas sobre su retiro espiritual.

Los Sánchez Saborido descubren el budismo ‘chingón’ en el próximo capítulo de El capitán en Japón

Joaquín no se ha mostrado muy convencido con la propuesta de su mujer, "nos esperan días sin comer y lo peor es que nos tenemos que levantar a las 5:30 de la mañana" ha explicado el capitán sobre la convivencia con los monjes.

No te pierdas el próximo programa de El capitán en Japón, el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.

La exótica degustación de Joaquín en Osaka: “Es el ano o el ojete”

La exótica degustación de Joaquín en Osaka: “Es el ano o el ojete”

Joaquín, exhausto con el budismo chingón: "Lo peor es que nos teníamos que levantar a las 5:30 de la mañana"

