La increíble historia de Jacobo y Bea en Atrapa un millón: un viaje a Londres reveló su relación secreta

Jacobo y Bea son los nuevos concursantes de Atrapa un millón. Son profesores en la misma escuela y pareja, una relación que mantuvieron en secreto hasta que una escapada en fin de semana destapó su amor.

La pareja cuenta su historia en Atrapa un millón. Como trabajan en un colegio pequeño, decidieron mantener en secreto su relación, y planearon un viaje a Londres, sin saber que sería el detonante para que su relación saliera a la luz.

En la capital inglesa cayó una nevada histórica que obligó al aeropuerto a cancelar los vuelos, por lo que Jacobo y Bea tuvieron que llamar al trabajo para avisar que no podrían ir a trabajar ni el lunes ni el martes.

En el colegio supieron que no fue una casualidad, y descubrieron el pastel. “Éramos la comidilla”, señala Bea, mientras que Manel apuntó que nos “encanta el cuchicheo”. ¡Dale al play y no te pierdas su historia de amor!