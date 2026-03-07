Antena3
Mejores momentos | 7 de marzo

La increíble historia de Jacobo y Bea en Atrapa un millón: un viaje a Londres reveló su relación secreta

Estos dos concursantes son profesores en el mismo colegio, y una desafortunada nevada en Londres truncó su viaje y su tapadera.

Julián López
Jacobo y Bea son los nuevos concursantes de Atrapa un millón. Son profesores en la misma escuela y pareja, una relación que mantuvieron en secreto hasta que una escapada en fin de semana destapó su amor.

Dos profes, una historia de amor muy curiosa, y un millón como botín: esta noche, nuevo programa de Atrapa un millón

La pareja cuenta su historia en Atrapa un millón. Como trabajan en un colegio pequeño, decidieron mantener en secreto su relación, y planearon un viaje a Londres, sin saber que sería el detonante para que su relación saliera a la luz.

En la capital inglesa cayó una nevada histórica que obligó al aeropuerto a cancelar los vuelos, por lo que Jacobo y Bea tuvieron que llamar al trabajo para avisar que no podrían ir a trabajar ni el lunes ni el martes.

En el colegio supieron que no fue una casualidad, y descubrieron el pastel. “Éramos la comidilla”, señala Bea, mientras que Manel apuntó que nos “encanta el cuchicheo”. ¡Dale al play y no te pierdas su historia de amor!

