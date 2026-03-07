Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 9

¡Una noche gafada con cuatro retos sin completar!: “Esta es la noche del casi”

El reto de Eduardo Navarrete ha dejado con la miel en los labios al concursante, lo que ha despertado una ola de halagos entre los miembros del jurado. A pesar de no completar el reto, Juan del Val le ha recordado que “estás remontando la clasificación y todavía queda bastante”.

¡Una noche gafada con cuatro retos sin completar!: “Esta es la noche del casi”

Publicidad

El fallo del diseñador ha sorprendido mucho ya que en los programas anteriores ha llevado una buena dinámica que le permitía salir de los puestos de abajo para mirar a la cima de la clasificación.

El traspiés de Eduardo Navarrete en el circuito letal: “Habéis ido a por mí”

A pesar del resultado, Juan del Val ha querido dedicar unas palabras bonitas a Navarrete, en las que ha señalado que “la actitud es una de cisión personal” y que de cara a los demás permite que “cuando tú entres en un lugar, la gente quiera que entres en ese lugar”. Además, ha señalado en el plató “siempre que tú apareces todos nos ponemos contentos”.

Los tres miembros del jurado se han quedado muy sorprendidos con la tónica de errores de la noche. Con el reto de Navarrete han sido cuatro los desafíos que no se han completado.

En la novena entrega del programa sorprende los errores que están cometiendo los concursantes, Pilar Rubio lo ha achacado que a los concursantes “les fallan las fuerzas y la presión aumenta”.

José Yélamo comparte su premio con María José Campanario y Eva Soriano

José Yélamo comparte su premio con María José Campanario y Eva Soriano: “Se lo curran un montón y no han tenido la oportunidad de ganar”

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

El bonito mensaje de Patricia Conde para el cuerpo de baile de El Desafío: “Son los verdaderos superhéroes”

El bonito mensaje de Patricia Conde para el cuerpo de baile de El Desafío: “Son los verdaderos superhéroes”

Boticaria

¿Alergia o resfriado? Boticaria García nos cuenta los principales síntomas para distinguirlos

Joaquín y Susana a las 5:30 de la mañana

Joaquín, exhausto con el budismo chingón: "Lo peor es que nos teníamos que levantar a las 5:30 de la mañana"

¡Una noche gafada con cuatro retos sin completar!: “Esta es la noche del casi”
Mejores momentos | Programa 9

¡Una noche gafada con cuatro retos sin completar!: “Esta es la noche del casi”

Así cantan los concursantes de la nueva edición de Tu cara me suena: ¿quién tiene más posibilidades de ganar?
¡Escúchalos!

Así cantan los concursantes de la nueva edición de Tu cara me suena: ¿quién tiene más posibilidades de ganar?

Patricia Conde, tras ganar la novena gala de El Desafío
Contenido extra

Patricia Conde, tras ganar la novena gala de El Desafío: “No he dormido pensando en lo que podía fallar”

La presentadora ha resaltado en una noche en la que muchos de sus compañeros han fallado en sus pruebas.

El inesperado encuentro de Joaquín con un fan japonés
Contenido Extra

VÍDEO INÉDITO: El inesperado encuentro de Joaquín con un fan japonés: “¡Con la camiseta del Valencia!”

Joaquín Sánchez se ha encontrado, junto a su familia, con un aficionado japonés que le ha reconocido y le ha pedido un autógrafo.

El emotivo mensaje a Miguel Ángel Muñoz

La emotiva felicitación de Daniel Illescas y Eva Soriano a Miguel Ángel Muñoz: “Tata estaría muy orgullosa”

Alejandro, concursante de Pasapalabra

El lado desconocido de Alejandro, del piano a sus referentes en Pasapalabra: "Mi top-3 es Orestes, Moisés y Rafa"

Daniel Illescas, nuevo líder en la clasificación general tras la novena gala

Daniel Illescas, nuevo líder en la clasificación general tras la novena gala

Publicidad