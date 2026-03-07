¡Una noche gafada con cuatro retos sin completar!: “Esta es la noche del casi”

El fallo del diseñador ha sorprendido mucho ya que en los programas anteriores ha llevado una buena dinámica que le permitía salir de los puestos de abajo para mirar a la cima de la clasificación.

A pesar del resultado, Juan del Val ha querido dedicar unas palabras bonitas a Navarrete, en las que ha señalado que “la actitud es una de cisión personal” y que de cara a los demás permite que “cuando tú entres en un lugar, la gente quiera que entres en ese lugar”. Además, ha señalado en el plató “siempre que tú apareces todos nos ponemos contentos”.

Los tres miembros del jurado se han quedado muy sorprendidos con la tónica de errores de la noche. Con el reto de Navarrete han sido cuatro los desafíos que no se han completado.

En la novena entrega del programa sorprende los errores que están cometiendo los concursantes, Pilar Rubio lo ha achacado que a los concursantes “les fallan las fuerzas y la presión aumenta”.