Solo puede pasar uno: el próximo viernes, la primera semifinal de El Desafío

El Desafío encara la recta final de una manera muy emocionante y prácticamente imposible de superar. Patricia Conde ha brillado en una gala llena de fracasos, y ha puesto la clasificación patas arriba.

Daniel Illescas lidera la clasificación, y con un punto menos le siguen José Yélamo y Patricia Conde. No es suerte ni casualidad, y solo puede pasar uno. ¿Quién será el primer finalista de la edición?

El próximo viernes, a las 22.00 horas, lo descubriremos en la primera semifinal de El Desafío.