A las 22.00 horas
Solo puede pasar uno: el próximo viernes, la primera semifinal de El Desafío
La “mejor edición de El Desafío de la historia” elige a su primer semifinalista, el próximo viernes en Antena 3.
Publicidad
El Desafío encara la recta final de una manera muy emocionante y prácticamente imposible de superar. Patricia Conde ha brillado en una gala llena de fracasos, y ha puesto la clasificación patas arriba.
Daniel Illescas lidera la clasificación, y con un punto menos le siguen José Yélamo y Patricia Conde. No es suerte ni casualidad, y solo puede pasar uno. ¿Quién será el primer finalista de la edición?
El próximo viernes, a las 22.00 horas, lo descubriremos en la primera semifinal de El Desafío.
Publicidad