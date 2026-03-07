Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 22.00 horas

Solo puede pasar uno: el próximo viernes, la primera semifinal de El Desafío

La “mejor edición de El Desafío de la historia” elige a su primer semifinalista, el próximo viernes en Antena 3.

Daniel Illescas

Publicidad

Julián López
Publicado:

El Desafío encara la recta final de una manera muy emocionante y prácticamente imposible de superar. Patricia Conde ha brillado en una gala llena de fracasos, y ha puesto la clasificación patas arriba.

Patricia Conde gana la novena gala de El Desafío

Daniel Illescas lidera la clasificación, y con un punto menos le siguen José Yélamo y Patricia Conde. No es suerte ni casualidad, y solo puede pasar uno. ¿Quién será el primer finalista de la edición?

El próximo viernes, a las 22.00 horas, lo descubriremos en la primera semifinal de El Desafío.

Patricia Conde, tras ganar la novena gala de El Desafío

Patricia Conde, tras ganar la novena gala de El Desafío: “No he dormido pensando en lo que podía fallar”

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Daniel Illescas

Solo puede pasar uno: el próximo viernes, la primera semifinal de El Desafío

El bonito mensaje de Patricia Conde para el cuerpo de baile de El Desafío: “Son los verdaderos superhéroes”

El bonito mensaje de Patricia Conde para el cuerpo de baile de El Desafío: “Son los verdaderos superhéroes”

Boticaria

¿Alergia o resfriado? Boticaria García nos cuenta los principales síntomas para distinguirlos

Joaquín y Susana a las 5:30 de la mañana
El miércoles a las 23:00 horas

Joaquín, exhausto con el budismo chingón: "Lo peor es que nos teníamos que levantar a las 5:30 de la mañana"

¡Una noche gafada con cuatro retos sin completar!: “Esta es la noche del casi”
Mejores momentos | Programa 9

¡Una noche gafada con cuatro retos sin completar!: “Esta es la noche del casi”

Así cantan los concursantes de la nueva edición de Tu cara me suena: ¿quién tiene más posibilidades de ganar?
¡Escúchalos!

Así cantan los concursantes de la nueva edición de Tu cara me suena: ¿quién tiene más posibilidades de ganar?

Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado son los participantes de esta nueva temporada del formato.

Patricia Conde, tras ganar la novena gala de El Desafío
Contenido extra

Patricia Conde, tras ganar la novena gala de El Desafío: “No he dormido pensando en lo que podía fallar”

La presentadora ha resaltado en una noche en la que muchos de sus compañeros han fallado en sus pruebas.

El inesperado encuentro de Joaquín con un fan japonés

VÍDEO INÉDITO: El inesperado encuentro de Joaquín con un fan japonés: “¡Con la camiseta del Valencia!”

El emotivo mensaje a Miguel Ángel Muñoz

La emotiva felicitación de Daniel Illescas y Eva Soriano a Miguel Ángel Muñoz: “Tata estaría muy orgullosa”

Alejandro, concursante de Pasapalabra

El lado desconocido de Alejandro, del piano a sus referentes en Pasapalabra: "Mi top-3 es Orestes, Moisés y Rafa"

Publicidad