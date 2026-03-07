Antena3
Mejores momentos | 7 de marzo

La verdadera sangre que usó Hitchcock en ‘Psicosis’ descoloca a Jacobo y Bea: “Era una película en blanco y negro”

La pareja ha vivido un momento de tensión en Atrapa un millón cuando se han despedido de gran parte de su botín.

Julián López
Jacobo y Bea han comenzado con buen pie su paso por Atrapa un millón. La pareja de profesores nos ha cautivado con su historia de amor: trabajan en el mismo colegio y la mantuvieron en secreto hasta que, una escapada romántica de fin de semana, se descubrió el pastel.

La pareja avanza con buen pie por el concurso, pero una pregunta sobre cine deja muchas dudas en Jacobo y Bea. Está claro que Hitchcock no usó sangre real en su película ‘Psicosis’ pero… ¿qué usó para simularla?

La pareja se decanta por la salsa de tomate, aunque deciden colocar algo de dinero en la opción que señala que el cineasta usó sirope de chocolate. “La película es el blanco y negro”, señala Jacobo, por lo que la cinta no aporta muchas pistas sobre cuál puede ser la correcta.

Tras repartir el dinero, la pareja decide darle mucho más peso a la salsa de tomate, poniendo 700.000 euros en su trampilla, mientras que los otros 300.000 euros van hacia el sirope de chocolate.

La sorpresa invadió los rostros de Jacobo y Bea cuando la salsa de tomate se llevó al abismo esos 700.000 euros. ¿Cómo se repondrán de este duro golpe? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

La increíble historia de Jacobo y Bea en Atrapa un millón: un viaje a Londres reveló su relación secreta

Daniel Illescas

Solo puede pasar uno: el próximo viernes, la primera semifinal de El Desafío

El bonito mensaje de Patricia Conde para el cuerpo de baile de El Desafío: “Son los verdaderos superhéroes”
Mejores momentos | Programa 9

Boticaria
Salud

¿Alergia o resfriado? Boticaria García nos cuenta los principales síntomas para distinguirlos

Joaquín y Susana a las 5:30 de la mañana
El miércoles a las 23:00 horas

Joaquín, exhausto con el budismo chingón: "Lo peor es que nos teníamos que levantar a las 5:30 de la mañana"

Susana Saborido ha querido preparar un retiro espiritual muy especial para su familia. Un remanso de paz que a Joaquín y sus hijas no les ha convencido mucho. Descúbrelo, el miércoles a las 23:30 en El capitán en Japón.

¡Una noche gafada con cuatro retos sin completar!: “Esta es la noche del casi”
Mejores momentos | Programa 9

El reto de Eduardo Navarrete ha dejado con la miel en los labios al concursante, lo que ha despertado una ola de halagos entre los miembros del jurado. A pesar de no completar el reto, Juan del Val le ha recordado que “estás remontando la clasificación y todavía queda bastante”.

Así cantan los concursantes de la nueva edición de Tu cara me suena: ¿quién tiene más posibilidades de ganar?

Patricia Conde, tras ganar la novena gala de El Desafío

Patricia Conde, tras ganar la novena gala de El Desafío: “No he dormido pensando en lo que podía fallar”

El inesperado encuentro de Joaquín con un fan japonés

VÍDEO INÉDITO: El inesperado encuentro de Joaquín con un fan japonés: “¡Con la camiseta del Valencia!”

