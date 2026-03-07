La verdadera sangre que usó Hitchcock en ‘Psicosis’ descoloca a Jacobo y Bea: “Era una película en blanco y negro”

Jacobo y Bea han comenzado con buen pie su paso por Atrapa un millón. La pareja de profesores nos ha cautivado con su historia de amor: trabajan en el mismo colegio y la mantuvieron en secreto hasta que, una escapada romántica de fin de semana, se descubrió el pastel.

La pareja avanza con buen pie por el concurso, pero una pregunta sobre cine deja muchas dudas en Jacobo y Bea. Está claro que Hitchcock no usó sangre real en su película ‘Psicosis’ pero… ¿qué usó para simularla?

La pareja se decanta por la salsa de tomate, aunque deciden colocar algo de dinero en la opción que señala que el cineasta usó sirope de chocolate. “La película es el blanco y negro”, señala Jacobo, por lo que la cinta no aporta muchas pistas sobre cuál puede ser la correcta.

Tras repartir el dinero, la pareja decide darle mucho más peso a la salsa de tomate, poniendo 700.000 euros en su trampilla, mientras que los otros 300.000 euros van hacia el sirope de chocolate.

La sorpresa invadió los rostros de Jacobo y Bea cuando la salsa de tomate se llevó al abismo esos 700.000 euros. ¿Cómo se repondrán de este duro golpe? ¡Dale al play y no te lo pierdas!