Desternillante

Marc Giró, sobre cómo es trabajar con su marido: "Yo me dejo dirigir muchísimo"

El invitado ha revelado los beneficios y los perjuicios de trabajar mano a mano con su pareja.

La visita de Marc Giró a El Hormiguero ha estado marcada por su ingenio y su capacidad para sorprender con cada comentario. Con su naturalidad habitual, ha conectado rápidamente con el público del programa.

Mientras hablaban sobre el nuevo programa del invitado en laSexta, Cara al show, Pablo Motos le ha preguntado sobre cómo es trabajar con su marido. El invitado ha contado que está encantado, pero que lo único que no le gusta es que le manda en casa como si siguiesen en el plató.

Pese a que, según ha dicho, se deja dirigir muchísimo, le tiene que recordar que no están en antena. Entre risas, Marc ha revelado también cómo se le ocurrió el nombre de su programa, de qué maneara lo comunicó a Atresmedia y la sorprendente y desternillante reacción de la corporación. ¡Así ha sido!

