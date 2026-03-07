Antena3
El bonito mensaje de Patricia Conde para el cuerpo de baile de El Desafío: “Son los verdaderos superhéroes”

Antes de dar comienzo a su reto, la presentadora se ha dirigido hacia su coach y el cuerpo de baile para remarcar la importancia que tienen dentro del programa.

Patricia Conde ha querido reservar un momento de su intervención para señalar el gran trabajo que realizan el cuerpo técnico, coaches y equipos de baile para el buen funcionamiento.

En sus palabras, Patricia ha señalado el gran esfuerzo que realiza el cuerpo de baile. Equipo que trabaja todos los días para que las pruebas salgan lo mejor posible en un tiempo récord.

Además, ha señalado los riesgos que corren, “viene aquí lesionados”. La concursante ha hecho hincapié en la confianza ciega que tiene en su coach, “yo no se a quién me voy a encomendar, a Noe seguro”.

Bonitas palabras de Patricia Conde hacia su coach y el cuerpo de baile en la novena entrega de esta temporada.

