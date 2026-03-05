Antena3
Revive la entrevista completa a Marc Giró en El Hormiguero

El nuevo fichaje de Atresmedia ha celebrado su incorporación al grupo por todo lo alto.

La presencia de Marc Giró en El Hormiguero ha regalado una conversación ágil, elegante y llena de humor. El comunicador ha compartido experiencias y puntos de vista con su estilo tan personal.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre la impecable elegancia del invitado. El periodista ha dicho que tiene "la preocupación de morir bien" y que por eso siempre trata de ir bien vestido.

El motivo de Marc Giró para vestir siempre con traje: "Tengo la preocupación de morir bien"

Tras esto, Marc ha contado cómo 'descubrió' a Tamara Falcó. El comunicador ha revelado cómo fue su primera entrevista con ella: "Es de las cosas más marcianas que me han pasado nunca", ha afirmado.

Además, Pablo Motos se ha interesado en conocer su teoría sobre la importancia de 'tener un personaje'. Según ha dicho, "la autenticidad es peligrosísima" y es importante tener una personalidad fuerte para vivir en sociedad.

Otro de los momentazos de la noche ha llegado cuando Marc ha contado cómo se le ocurrió el nombre de su programa en laSexta, de qué manera lo comunicó a Atresmedia y cómo es trabajar mano a mano con su marido.

