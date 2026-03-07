Antena3
¿Alergia o resfriado? Boticaria García nos cuenta los principales síntomas para distinguirlos

Es habitual confundir una alergia con un resfriado, pero ambos tienen duraciones, orígenes y síntomas distintos. ¡Nos lo explica todo Boticaria García!

En estos tiempos, es normal confundir la alergia y el resfriado, por eso Boticaria García nos ha dado las claves para distinguirlos. Según nos cuenta, el origen de ambos problemas es distinto: el resfriado lo provoca un virus, mientras que la alergia aparece por la reacción del organismo a sustancias como el polen.

Otra diferencia importante es la duración. Un resfriado suele desaparecer en pocos días o en una semana, cuando el cuerpo elimina el virus. En cambio, la alergia puede prolongarse durante semanas mientras la persona siga expuesta al alérgeno.

Los síntomas también se presentan de forma distinta. En el resfriado aparecen poco a poco, con malestar general o dolor de cabeza. En la alergia, en cambio, el sistema inmunitario libera histamina al detectar el polen, lo que provoca reacciones casi inmediatas.

Entre las señales más claras están el tipo de mucosidad, los estornudos y el picor. En la alergia el moco es más líquido, los estornudos suelen encadenarse y el picor en nariz y ojos es muy intenso. Además, el tratamiento cambia: el resfriado se alivia con medicamentos para los síntomas, mientras que la alergia se controla con antihistamínicos o corticoides nasales. ¡Dale al play para enterarte de todo!

