"Tengo un trauma terrible": Marc Giró confiesa por qué sus padres nunca le regalaron una Barbie

Marc Giró ha visitado El Hormiguero para celebrar su reciente fichaje por Atresmedia. El comunicador ha charlado con Pablo Motos sobre su nueva etapa, sus expectativas y cómo vive este cambio en su trayectoria televisiva. Además, ha revelado el motivo por el que viste siempre con traje: "Tengo la preocupación de morirme en cualquier momento".

Tras esta parte del programa, Trancas y Barrancas han conseguido sacarle algunas curiosas confesiones. En su sección, Marc se ha convertido en un entrevistador entrevistado y ha contado, entre otras cosas, que le incomoda ir a hoteles porque no le gusta viajar.

El comunicador también ha confesado si tiene algún ritual antes de salir a presentar: "Me pongo Chanel número 19". Y lo que más ha sorprendido es su "trauma terrible" por no haber tenido una Barbie cuando era pequeño. ¡Descúbrelo en el vídeo!