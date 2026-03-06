En El Hormiguero
"Tengo un trauma terrible": Marc Giró confiesa por qué sus padres nunca le regalaron una Barbie
El presentador, que estrena etapa en Atresmedia, ha demostrado su sentido del humor en una charla con Trancas y Barrancas llena de ironía, elegancia y cercanía.
Marc Giró ha visitado El Hormiguero para celebrar su reciente fichaje por Atresmedia. El comunicador ha charlado con Pablo Motos sobre su nueva etapa, sus expectativas y cómo vive este cambio en su trayectoria televisiva. Además, ha revelado el motivo por el que viste siempre con traje: "Tengo la preocupación de morirme en cualquier momento".
Tras esta parte del programa, Trancas y Barrancas han conseguido sacarle algunas curiosas confesiones. En su sección, Marc se ha convertido en un entrevistador entrevistado y ha contado, entre otras cosas, que le incomoda ir a hoteles porque no le gusta viajar.
El comunicador también ha confesado si tiene algún ritual antes de salir a presentar: "Me pongo Chanel número 19". Y lo que más ha sorprendido es su "trauma terrible" por no haber tenido una Barbie cuando era pequeño. ¡Descúbrelo en el vídeo!
