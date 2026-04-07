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Así ha sido la entrevista completa a Paz Padilla en El Hormiguero

Con su humor habitual, la actriz y presentadora de televisión ha sido la protagonista de una noche única.

Así ha sido la entrevista completa a Paz Padilla en El Hormiguero

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Paz Padilla ha pisado el plató de El Hormiguero derrochando naturalidad y optimismo. Su entrevista ha dejado una conversación llena de humor, vivencias y una actitud que ha conquistado al público.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre el fallecimiento de su marido. La invitada ha contado cómo vivió sus últimos días y ha revelado que, el cuerpo es tan espejo del alma, que incluso llegó a romperse las muelas antes de que se fuese.

duelo

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado a Paz sobre cómo ha lidiado ella con el miedo al olvido. La actriz y presentadora ha contado cómo afrontó ella el dolor de perder a su marido y a su hermano asegurando que lo primero es pensar en ellos.

Además, el momento más conmovedor de la noche ha llegado cuando la invitada se ha roto al recordar los abusos sexuales que sufrió y cómo trató de ocultárselos a su madre.

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