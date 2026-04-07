Paz Padilla se rompe en El Hormiguero al hablar de los abusos sexuales que sufrió: “Nunca se lo conté a mi madre”
La presentadora visita El Hormiguero para presentar su libro El humor de mi vida y comparte uno de los testimonios más duros y personales de su vida.
Paz Padilla ha acudido a El Hormiguero para presentar su libro sobre el duelo, en el que aborda las pérdidas que han marcado su vida, como la muerte de su marido o de su hermano.
Durante la entrevista, la presentadora ha hablado con sinceridad sobre el sentimiento de culpa que muchas personas experimentan en estos procesos: “Nos culpamos en el duelo muchas veces de lo que hemos hecho o de lo que no hemos hecho”, ha explicado.
En uno de los momentos más impactantes de la noche, Paz ha confesado algo que nunca antes había contado públicamente. “No lo conté por la vergüenza, es algo que la sociedad no te permite contarlo, la gente te mira con pena”, ha señalado.
La actriz ha revelado que sufrió abusos sexuales en su infancia y que nunca pidió ayuda ni lo compartió con su entorno más cercano: “No pedí ayuda, no se lo dije a mi madre”, ha afirmado, emocionada.
“Nunca se lo conté a mi madre", ha repetido aguantando las lágrimas, reconociendo lo difícil que sigue siendo hablar de ello: “Tengo 56 años y todavía me cuesta”.
"No tenía que sentir culpa, él era la victima. El culpable era él, un tío adulto de cuarenta y tantos años que se había aprovechado de una criatura", señala.
Paz Padilla ha explicado que decidió guardar silencio durante años por miedo a hacer sufrir a su madre: “No se lo conté porque pensé que ella iba a sufrir mucho”, ha concluido, en uno de los testimonios más sobrecogedores vividos en el programa.
