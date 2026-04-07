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"El duelo es la aceptación de tu propio proceso": Paz Padilla explica cómo superar el miedo al olvido

La invitada ha contado cómo ha afrontado ella la pérdida de su marido y de un hermano.

"El duelo es la aceptación de tu propio proceso": Paz Padilla explica cómo superar el miedo al olvido

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Paz Padilla ha llegado a El Hormiguero con su energía contagiosa y su inconfundible sentido del humor. La humorista ha compartido anécdotas personales y reflexiones que han hecho reír y emocionar al público.

La invitada, por desgracia, ha tenido que enfrentar mucho dolor en poco tiempo con el fallecimiento de su marido y su hermano. Por ello, Pablo Motos le ha preguntado por cómo ha gestionado todo esto y qué ha hecho para superar el duelo.

Ella ha asegurado que hay que enfrentar el miedo al olvido y pensar primero en la gente que se ha ido antes que en uno mismo. ¡Así lo ha contado!

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