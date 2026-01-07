Antena3
Así ha sido la entrevista completa a Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero en El Hormiguero

Las tres actrices han sido las protagonistas de la primera noche del año en el programa.

Así ha sido la entrevista completa a Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero en El Hormiguero

La visita conjunta de KiraMiró, MaríaHervás y Raquel Guerrero a El Hormiguero ha estado marcada por la naturalidad y el buen ambiente. Las tres han compartido historias y experiencias, regalando una charla cercana y muy disfrutada por el público.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre una terrorífica experiencia de María durante su primera experiencia buceando. La actriz ha contado que estaba atemorizada y que, por si fuera poco, lo primero que se encontró al descender fue un tiburón.

El susto de María Hervás al estrenarse en el buceo: "Lo primero que se me vino de frente fue un tiburón",

Tras esto, y a raíz del personaje que interpreta Kira en la serie que se encontraban presentando, Pablo Motos se ha interesado en conocer cuáles son las bases de una relación abierta. La intérprete ha asegurado que es un mundo muy amplio y ha desvelado algunas de las normas que se suelen poner.

Por último, Raquel ha hablado sobre su lado más espiritual afirmando que tiene fuertes premoniciones que se cumplen. Según ha dicho, llegó a prever la muerte de un profesor y dudó de si lo habría provocado ella.

