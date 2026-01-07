En El Hormiguero
Raquel Guerrero revela la premonición que tuvo con la muerte de un profesor: "¿Lo habré provocado yo?"
La actriz, que ha visitado el programa junto con Kira Miró y María Hervás, ha contado cómo es capaz de tener visiones de personas o cosas que después aparecen.
Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero han estrenado el año 2026 en El Hormiguero. Las tres actrices han hablado sobre sus nuevos retos y sobre su participación en la nueva temporada de Machos Alfa. Entre las anécdotas del rodaje, María ha contado su estreno en el buceo: "Lo primero que se me vino de frente fue un tiburón".
Durante la entrevista, Pablo Motos le ha preguntado a Raquel por su capacidad para adivinar cosas antes de que pasen: "Por ejemplo, ¿la muerte de alguien?". La actriz ha querido poner matices pero sí ha contado una experiencia concreta que tuvo de pequeña. "Con unos 7 años, estaba jugando en mi habitación, sonó el teléfono y se me pasó por la cabeza que un profesor había fallecido", ha contado. Cuando su madre colgó, dio la noticia de que efectivamente ese maestro había muerto.
"¿Lo habré provocado yo?", pensó entonces Raquel, que ha añadido sobre esa sensación aterradora: "Me asusté muchísimo". A raíz de eso, la actriz ha contado cómo ha tenido más premoniciones y también que tiene telepatía con una amiga.
