Juanma Moreno, sobre un hipotético pacto con Vox en Andalucía: "No saben gobernar"

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha visitado por primera vez El Hormiguero para compartir su visión sobre la actualidad y los retos de su comunidad. Una entrevista marcada por la cercanía y el análisis de la situación política.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado al número uno del PP en Andalucía por un hipotético pacto en su región con Vox. Las encuestas vaticinan complicado que pueda sacar una mayoría absoluta pero el invitado confía en que la ciudadanía abogue por "la estabilidad y un Gobierno sensato".

Sobre llegar a acuerdos con el partido de Santiago Abascal, Juanma Moreno ha dicho que lo ve complicado porque considera que "saben señalar el problema, pero no solucionarlo". El presidente de la Junta ha afirmado que no saben gobernar ni gestionar.