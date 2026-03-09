Antena3
Juanma Moreno, sobre un hipotético pacto con Vox en Andalucía: "No saben gobernar"

El presidente de la Junta de Andalucía ha hablado sobre qué haría si no consiguiese una mayoría absoluta en las próximas elecciones.

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha visitado por primera vez El Hormiguero para compartir su visión sobre la actualidad y los retos de su comunidad. Una entrevista marcada por la cercanía y el análisis de la situación política.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado al número uno del PP en Andalucía por un hipotético pacto en su región con Vox. Las encuestas vaticinan complicado que pueda sacar una mayoría absoluta pero el invitado confía en que la ciudadanía abogue por "la estabilidad y un Gobierno sensato".

Sobre llegar a acuerdos con el partido de Santiago Abascal, Juanma Moreno ha dicho que lo ve complicado porque considera que "saben señalar el problema, pero no solucionarlo". El presidente de la Junta ha afirmado que no saben gobernar ni gestionar.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

El actor ha hecho pleno en La Pista, se ha gustado con este éxito de Madonna y ha contagiado su buen rollo a todo el plató.

