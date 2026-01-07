Antena3
Kira Miró desvela cuáles son las bases de una pareja abierta: "Hay un mundo abierto ahí"

La actriz, a raíz de su personaje en Machos Alfa, se ha convertido en una experta en este tipo de relaciones.

Kira Miró desvela cuáles son las bases de una pareja abierta: "Hay un mundo abierto ahí"

Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero han llegado juntas a El Hormiguero para compartir una visita marcada por la complicidad y la naturalidad. Las actrices han intercambiado anécdotas y reflexiones, conectando con el público desde el primer momento.

A raíz del personaje que interpreta Kira en la serie que estaban presentando las invitadas, Pablo Motos se ha interesado en conocer cuáles son las bases de una pareja abierta. "Cada pareja es un mundo", ha dicho la intérprete antes de que María asegurase que la mejor norma que se puede poner es cerrarla.

Tras esto, el presentador les ha preguntado a las tres por si se verían en una pareja basada en el poliamor y todas ellas han afirmado ser muy tradicionales. ¡Así lo han contado!

Las inquietantes premoniciones de Raquel Guerrero

Raquel Guerrero revela la premonición que tuvo con la muerte de un profesor: "¿Lo habré provocado yo?"

¿Prudente o temeraria? Rosa pone emoción a El Rosco al plantarse con 21 aciertos

¿Prudente o temeraria? Rosa pone emoción a El Rosco al plantarse con 21 aciertos

José Yélamo se pone picante en Pasapalabra: “Se está cargando el programa familiar”
Mejores momentos | 7 de enero

José Yélamo se pone picante en Pasapalabra: “Se está cargando el programa familiar”

Willy Bárcenas arrasa con ‘Bamboleo’: su versión conquista en Pasapalabra
Mejores momentos | 7 de enero

Willy Bárcenas arrasa con ‘Bamboleo’: su versión conquista en Pasapalabra

El primer gran debut entre los invitados de Pasapalabra en 2026: Patricia Conde acepta el desafío
Mejores momentos | 7 de enero

El primer gran debut entre los invitados de Pasapalabra en 2026: Patricia Conde acepta el desafío

Como si fuera un regalo de Reyes Magos, la presentadora participa por primera vez en el concurso: “Tenía muchas ganas”.

PRAGA
Sucesos

"Mi mujer está en coma en Praga, las autoridades españolas no han hecho nada"

Pedro y Ángeles estaban disfrutando de las vacaciones, cuando ella empezó a encontrarse mal. Termina inducida en coma y quedan atrapados en Praga, sin ayuda y a la espera de noticias. Se recupera favorablemente.

indonesia

Continúa la búsqueda del último niño desaparecido en Indonesia por el naufragio

conductor

Baliza V16 inactiva, conductor localizado: "¿Cómo me habéis encontrado?"

Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui

Isabel Rábago: "Ilia Topuria niega que le hayan facilitado el acceso a su hija"

