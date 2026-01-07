Kira Miró desvela cuáles son las bases de una pareja abierta: "Hay un mundo abierto ahí"

Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero han llegado juntas a El Hormiguero para compartir una visita marcada por la complicidad y la naturalidad. Las actrices han intercambiado anécdotas y reflexiones, conectando con el público desde el primer momento.

A raíz del personaje que interpreta Kira en la serie que estaban presentando las invitadas, Pablo Motos se ha interesado en conocer cuáles son las bases de una pareja abierta. "Cada pareja es un mundo", ha dicho la intérprete antes de que María asegurase que la mejor norma que se puede poner es cerrarla.

Tras esto, el presentador les ha preguntado a las tres por si se verían en una pareja basada en el poliamor y todas ellas han afirmado ser muy tradicionales. ¡Así lo han contado!