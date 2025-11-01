Y ahora Sonsoles vuelve a ser otro mes el magacín diario más visto de las privadas, líder nuevamente sobre su competidor (a +0,4 puntos). Cada día es visto por 3,4 millones de espectadores únicos.

Antena 3 prolonga su posición como TV líder ya durante quince meses seguidos (desde agosto de 2024). La cadena alcanza su mejor octubre en tres años y sigue liderando sobre todos sus competidores. Antena 3 continúa imbatible también en Prime Time con un 14,1%, la franja de máxima audiencia y más valorada por los anunciantes, distanciándose de su competidor privado en +5,2 puntos, la mayor ventaja desde marzo de 2023, y de la cadena pública en +1,5 puntos. La cadena sigue arrasando y refuerza en octubre su liderazgo con un 13% de cuota de pantalla.