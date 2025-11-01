Audiencias octubre
La Voz lidera octubre con 14,1% de share y 1.152.000 espectadores: el programa más visto de los viernes
La Voz vuelve a demostrar su fortaleza en la parrilla televisiva con unos datos de audiencia que consolidan su liderazgo en el mes de octubre, alcanzando 3,5 millones de seguidores únicos.
Publicidad
La Voz se consolida como el gran referente del entretenimiento en la noche de los viernes. Con una media del 14,1% de cuota de pantalla y 1.152.000 espectadores, el talent show de Antena 3 lidera su franja y se posiciona como el programa más visto en su horario. La ventaja frente a sus principales competidores es clara: +2,6 puntos sobre uno y +6,4 puntos sobre otro. Además, el formato logra reunir a 3,5 millones de espectadores únicos a lo largo del mes, confirmando su capacidad para atraer y fidelizar a la audiencia.
Antena 3, por su parte, refuerza su liderazgo televisivo en octubre con un 13% de share, manteniéndose como la cadena más vista durante quince meses consecutivos, desde agosto de 2024. La cadena alcanza su mejor octubre en tres años y domina todas las franjas, especialmente el Prime Time, donde registra un 14,1%. Esta franja, la más valorada por los anunciantes, le permite distanciarse de su competidor privado en +5,2 puntos, la mayor diferencia desde marzo de 2023, y de la cadena pública en +1,5 puntos.
Publicidad