La Voz lidera octubre con 14,1% de share y 1.152.000 espectadores: el programa más visto de los viernes

La Voz vuelve a demostrar su fortaleza en la parrilla televisiva con unos datos de audiencia que consolidan su liderazgo en el mes de octubre, alcanzando 3,5 millones de seguidores únicos.

Coaches y Eva González La Voz 2025

Julián López
Publicado:

La Voz se consolida como el gran referente del entretenimiento en la noche de los viernes. Con una media del 14,1% de cuota de pantalla y 1.152.000 espectadores, el talent show de Antena 3 lidera su franja y se posiciona como el programa más visto en su horario. La ventaja frente a sus principales competidores es clara: +2,6 puntos sobre uno y +6,4 puntos sobre otro. Además, el formato logra reunir a 3,5 millones de espectadores únicos a lo largo del mes, confirmando su capacidad para atraer y fidelizar a la audiencia.

Antena 3, por su parte, refuerza su liderazgo televisivo en octubre con un 13% de share, manteniéndose como la cadena más vista durante quince meses consecutivos, desde agosto de 2024. La cadena alcanza su mejor octubre en tres años y domina todas las franjas, especialmente el Prime Time, donde registra un 14,1%. Esta franja, la más valorada por los anunciantes, le permite distanciarse de su competidor privado en +5,2 puntos, la mayor diferencia desde marzo de 2023, y de la cadena pública en +1,5 puntos.

