La experiencia paranormal de Lucía Hoyos que te hará temblar: "Me cagué"

Los invitados de Pasapalabra y Roberto Leal se han disfrazado para celebrar el especial de Halloween más terroríficamente divertido de la televisión. Tras las cámaras, incluso han podido imaginar qué hechizo lanzarían y a quién en esa noche de brujería.

Para temblar son algunas de las experiencias sobrenaturales que han vivido. Lucía Hoyos, que ya daba miedo convertida en Carrie, ha recordado cómo escuchó una voz que decía su nombre. "Me cagué", ha confesado, aclarando que fue de forma metafórica. También Óscar Martínez ha dejado a todos petrificados. El invitado, disfrazado de Frankenstein, ha contado la anécdota de un cámara que le predijo el futuro... ¡Y lo acertó todo!

Las casas embrujadas son un clásico de este tenebroso día, ¿pero se atreverían nuestros invitados a pasar una noche en una? Una Cósima Ramírez disfrazada de Reina Malvada, la madrastra de Blancanieves, no duda de su valentía, pero King África, quien se ha caracterizado de Fétido de La familia Adams, le ha dado la vuelta a la pregunta: "¿Se atrevería una casa embrujada a pasar una noche conmigo?".

Los invitados han confesado un oscuro secreto, porque el miedo nos mueve a todos... ¿pero cuál es el personaje que aterroriza a Roberto Leal y los invitados? ¡Descubre las confesiones más aterradoras de nuestros invitados pinchando en el vídeo!