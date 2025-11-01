Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Influencer

Encuentran en estado de descomposición el cuerpo de la influencer Fernanda Maroca

La joven de 30 años también desempeñaba un cargo político en un municipio de Brasil.

Imagen de la influencer brasile&ntilde;a Fernanda Maroca

Imagen de la influencer brasileña Fernanda Maroca Antena 3 Noticias

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

La influencer y política brasileña Fernanda Oliveira Da Silva, conocida como Fernanda Maroca, ha sido hallada sin vida en su casa ubicada en Lago Verde, una localidad cercana a Sao Luis, en el estado de Maranhao, Brasil.

Según las primeras informaciones, sus familiares fueron quienes encontraron su cuerpo la semana pasada al no tener contacto con ella durante varias horas. Tras llamar a los servicios de emergencia, estos acudieron a su domicilio, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento. Tal y como informaron las autoridades, el cuerpo de la joven, de 30 años, presentaba signos de descomposición, por lo que se presupone que llevaba varios días muerta.

Tras el hallazgo del cadáver en descomposición, los agentes de la Policía han abierto una investigación para determinar las causas exactas de la muerte y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte. No obstante, algunos medios como Globo aseguran que Fernanda podría haber fallecido por "ahorcamiento". Por el momento, la Policía continúa investigando el caso para determinar si fue un suicidio o un accidente.

Fernanda Maroca era muy conocida en las redes sociales y en el ámbito político

Fernanda Maroca era una figura muy conocida tanto en redes sociales como en la política brasileña. En las plataformas digitales, Maroca acumulaba miles de seguidores gracias a su contenido sobre belleza, salud y entrenamiento físico, donde además, compartía rutinas, reseñas de distintos productos y reflexiones personales.

Aparte de las redes sociales, Fernanda desempeñaba una carrera política como concejala en el municipio de Lago Verde. La influencer y política fue elegida por el partido Progressistas en 2020 y llegó a ocupar dos veces la presidencia del Concejo Municipal, de 2021 a 2022 y de nuevo, de 2022 a 2024. En el momento de su muerte, Fernanda estaba en su segundo mandato como funcionaria local.

Por su ejercicio en la política, el Ayuntamiento de Lago Verde ha decretado tres días de luto oficial en reconocimiento a su labor pública. Tal y como detalló el gobierno municipal en un comunicado en sus redes sociales, "Fernanda fue una figura destacada y respetada en la comunidad" y "dedicó su vida al servicio público con amor y mucho compromiso".

Sus seguidores lloran su muerte

La noticia ha causado profunda conmoción en Brasil, tanto por su corta edad como por su doble papel como funcionaria y creadora de contenido. En redes sociales, miles de usuarios expresaron su tristeza y sorpresa ante este hecho. Una de sus seguidoras aseguró que está "impactada con esta noticia" y que para ella, Fernanda Maroca era "una inspiración". Otro de los usuarios aseguró que Fernanda era "una mujer joven, trabajadora y con un mundo por delante".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Huracán Melissa no cesa y deja 49 muertos y una destrucción masiva a su paso por el Caribe

Huracán Melissa

Publicidad

Mundo

Mohamed VI, rey de Marruecos

Mohamed VI, tras la decisión de la ONU sobre el Sáhara: "A partir de ahora habrá un antes y un después"

Imagen de archivo de dos soldados en la guerra de Ucrania.

Rusia y Ucrania convierten los drones en su nuevo ejército premiado: dinero, puntos y "zonas de caza"

Atención de urgencias

Un hombre se rompe una vértebra del cuello después de golpearse el dedo del pie con una silla

Imagen de la influencer brasileña Fernanda Maroca
Influencer

Encuentran en estado de descomposición el cuerpo de la influencer Fernanda Maroca

Imagen del aeropuerto de Berlín
Crisis drones

El aeropuerto de Berlín suspende su actividad durante dos horas por la presencia de drones

Imagen de un coche de Policía de Los Ángeles
Asesinato

Matan a su hijo de siete años y esconden su cadáver en un congelador: los padres y la abuela se enfrentan a la cadena perpetua

Los agentes encontraron el cuerpo del menor mientras realizaban una evaluación del bienestar en el hogar de la familia.

El Consejo de Seguridad de la ONU apoya el plan marroquí para el Sáhara Occidental y prorroga un año la MINURSO
Sáhara Occidental

El Consejo de Seguridad de la ONU apoya el plan marroquí para el Sáhara Occidental

El representante del Frente Polisario ante la ONU, Sidi Omar, ha sostenido que la resolución supone la renovación de la misión pero "no implica ningún reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental".

Dos hombres portando la banda distintiva de las milicias de Hamás

Aumentan los enfrentamientos entre Hamás y varias milicias en la Franja de Gaza

Imagen de archivo del expríncipe Andrés.

William "no quiere tener el problema de Andrew cuando le toque reinar" y presionó para su caída

Desierto de Las Vegas

Descubren más de 300 montones de restos humanos en el desierto cerca de Las Vegas

Publicidad