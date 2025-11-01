Encuentran en estado de descomposición el cuerpo de la influencer Fernanda Maroca

La influencer y política brasileña Fernanda Oliveira Da Silva, conocida como Fernanda Maroca, ha sido hallada sin vida en su casa ubicada en Lago Verde, una localidad cercana a Sao Luis, en el estado de Maranhao, Brasil.

Según las primeras informaciones, sus familiares fueron quienes encontraron su cuerpo la semana pasada al no tener contacto con ella durante varias horas. Tras llamar a los servicios de emergencia, estos acudieron a su domicilio, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento. Tal y como informaron las autoridades, el cuerpo de la joven, de 30 años, presentaba signos de descomposición, por lo que se presupone que llevaba varios días muerta.

Tras el hallazgo del cadáver en descomposición, los agentes de la Policía han abierto una investigación para determinar las causas exactas de la muerte y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte. No obstante, algunos medios como Globo aseguran que Fernanda podría haber fallecido por "ahorcamiento". Por el momento, la Policía continúa investigando el caso para determinar si fue un suicidio o un accidente.

Fernanda Maroca era muy conocida en las redes sociales y en el ámbito político

Fernanda Maroca era una figura muy conocida tanto en redes sociales como en la política brasileña. En las plataformas digitales, Maroca acumulaba miles de seguidores gracias a su contenido sobre belleza, salud y entrenamiento físico, donde además, compartía rutinas, reseñas de distintos productos y reflexiones personales.

Aparte de las redes sociales, Fernanda desempeñaba una carrera política como concejala en el municipio de Lago Verde. La influencer y política fue elegida por el partido Progressistas en 2020 y llegó a ocupar dos veces la presidencia del Concejo Municipal, de 2021 a 2022 y de nuevo, de 2022 a 2024. En el momento de su muerte, Fernanda estaba en su segundo mandato como funcionaria local.

Por su ejercicio en la política, el Ayuntamiento de Lago Verde ha decretado tres días de luto oficial en reconocimiento a su labor pública. Tal y como detalló el gobierno municipal en un comunicado en sus redes sociales, "Fernanda fue una figura destacada y respetada en la comunidad" y "dedicó su vida al servicio público con amor y mucho compromiso".

Sus seguidores lloran su muerte

La noticia ha causado profunda conmoción en Brasil, tanto por su corta edad como por su doble papel como funcionaria y creadora de contenido. En redes sociales, miles de usuarios expresaron su tristeza y sorpresa ante este hecho. Una de sus seguidoras aseguró que está "impactada con esta noticia" y que para ella, Fernanda Maroca era "una inspiración". Otro de los usuarios aseguró que Fernanda era "una mujer joven, trabajadora y con un mundo por delante".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.