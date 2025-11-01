¡Pura dulzura! Carla Morrison y Vanesa Martín emocionan cantando juntas

Vanesa Martín ha sido la invitada de lujo para La Gran Batalla. La artista ha sorprendido inaugurando la noche cantando con todos los talents. Un auténtico regalo para los que han conseguido llegar hasta una de las fases más críticas de La Voz.

Tras esto, Eva Gónzalez le ha dicho a la excoach que tiene las puertas abiertas del formato para regresar cuando quiera. Vanesa ha respondido que estaría encantada de hacerlo, siempre y cuando se lo pidiese Carla Morrison al son de ‘Devuévlete’, una de sus canciones más famosas.

La mexicana se ha sorprendido al escuchar a la artista mencionar un tema suyo y, sin dudarlo, ha salido al escenario para cantar junto a ella. ¡Dale a play para revivir un momento de lo más emotivo!