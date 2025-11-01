Entrevista exclusiva
Ana Labordeta pone fin a su paso por Sueños de libertad y se despide para siempre de su personaje: "Menudo viaje"
La actriz dice adiós a Irene, un personaje con muchas luces y sombras que al final ha sabido hacerse un hueco en el corazón de la audiencia.
Después de una intensa trayectoria por la serie que triunfa en las tardes de Antena 3, Ana Labordeta pone punto y final a esta etapa marchándose contenta, agradecida por la oportunidad de interpretar a Irene y llevándose para siempre a todo el equipo que hace posible Sueños de libertad.
"Al principio fue duro encontrar a Irene"
Hablamos con Ana Labordeta, quién nos ha contado cómo ha sido interpretar a Irene y el final de un personaje con el que al principio le costó un poco conectar porque era un mujer que era poco clara y cuyo mundo giraba en torno a su hermano Pedro.
"En el momento que parece su hija, lo he disfrutado mucho", nos ha revelado la actriz. Su personaje ha evolucionado mucho y ya nada queda o muy poco de esa Irene Carpena del principio.
Irene llegó para trabajar en la fábrica, pero siempre estaba bajo la sombra de don Pedro y, hasta en más de una ocasión, fue cómplice de sus maldades. Sin embargo, poco a poco descubrimos un complejo personaje que arrastraba un gran sufrimiento por haber tenido que separarse de su hija recién nacida en contra de su voluntad.
Tras el reencuentro de su hija perdida,Cristina, descubrimos a otra Irene que abrió los ojos desenmascarando a su hermano y que luchó por ser feliz. Recuperó el cariño de su hija y se lanzó a darle una oportunidad al amor con José, el padre de Cristina.
Precisamente de ese final hemos hablado con Ana Labordeta. La actriz nos ha confesado que, antes de que Irene se marche con José, se despide de Cristina y que grabar esa secuencia fue algo muy bonito.
"Me voy muy contenta"
Ana Labordeta se va de Sueños de libertad muy contenta y feliz por haberse reencontrado con tantos compañeros que hacia tantos años que no veía. "He conocido a un equipo maravilloso", nos ha revelado destacando lo fácil que ha sido ir trabajar cada día con tan buenos compañeroa y compañeras y no solo del elenco, si no también con toda la gente que hay detrás de este gran proyecto.
"Me quedo con todo el equipo", nos ha contado la actriz emocionada. ¡Qué bonito todo lo que nos ha contado!
¡No te pierdas su entrevista completa! ¡Hasta siempre, Ana! ¡Te echaremos de menos!
