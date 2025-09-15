Antena 3 LogoAntena3
Arón Piper sobre Johnny Depp: "Él es tal cual te imaginas"

El cantante y actor ha podido trabajar con el artista internacional y le ha dedicado todo tipo de elogios en el programa presentado pro Pablo Motos.

Arón Piper sobre Johnny Depp: "Él es tal cual te imaginas"

Patri Bea
Publicado:

La semana de El Hormiguero ha arrancado por todo lo alto con la visita de Arón Piper, que ha querido presentar su primer trabajo de estudio, su disco titulado ‘Arón Piper’, que consta de trece canciones.

Pablo Motos ha aprovechado la visita del cantante para preguntarle cómo es trabajar con Johnny Depp, ya que coincidieron en un proyecto audiovisual hace no mucho tiempo.

"Él es tal cual te imaginas", aseguraba Arón Piper. El cantante y actor ha querido recalcar la profesionalidad del estadounidense, que incluso cuando llovía estaba ahí dándole la réplica aunque no saliese en cámara.

"Él estuvo dando el callo con la lluvia", continuó explicando el invitado de la noche para acercarnos a esa experiencia. ¡Escucha todo lo que ha contado sobre Johnny Depp en el vídeo de arriba!

