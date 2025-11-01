Mika se rinde ante Elena: “Para mí, tú eres la mejor”

La noche de La Voz dejó uno de los momentos más emocionantes tras una de las batallas del equipo de Pablo López. Durante la actuación, Mika no dudó en rendirse ante Elena, la talent por la que el coach ya había pulsado el botón del arrepentimiento en las audiciones a ciegas.

Impresionado por su voz y su interpretación, el artista internacional no escatimó en halagos hacia la concursante: “Para mí, tú eres la mejor”, confesó, provocando la emoción de todos los presentes.

Elena volvió a demostrar por qué logró conquistar a Pablo López desde el inicio del programa, consolidándose como una de las voces más destacadas de esta edición de La Voz.