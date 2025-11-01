Antena 3 LogoAntena3
Un enemigo del pasado vuelve a la vida de Bahar en los próximos capítulos de Renacer

Bahar intenta mantener la calma ante la llegada del nuevo jefe médico. Pero Harun no ha olvidado lo que ocurrió entre ellos.

Bahar

Las cosas cambian en el hospital y llega un nuevo jefe médico: Harun Demirsoy. Lo que nadie imagina es que su llegada traerá consigo una guerra personal.

Bahar y Harun se conocen desde hace muchos años, y lo que hubo entre ellos no fue amistad. Harun la odia, y no está dispuesto a ocultarlo. Desde su primer día, deja clara su intención: “O haces tu trabajo como debes o te vas de mi hospital”.

Autoritario y rencoroso, Harun quiere ajustar cuentas del pasado. Bahar tendrá que demostrar que sigue siendo la gran doctora que siempre fue, aunque su nuevo jefe solo busque verla caer.

¿Podrá Bahar enfrentarse al hombre que ha llegado para hundirla? No te pierdas Renacer, el lunes y el martes a las 22:50 h en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.

