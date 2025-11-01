Antena 3 LogoAntena3
¡Llegan los robos! El próximo viernes, comienza la fase de Asaltos de La Voz

La primera noche de Asaltos promete ser muy emocionante: un talent a los Directos, cuatro a la zona de peligro... ¡y un robo por coach!

Mika, coach de La Voz

Julián López
La Gran Batalla de La Voz nos ha dejado grandes momentos con una gala en la que nos hemos tenido que despedir de muchos talents. Los equipos se han reducido a la mitad, y cada coach tiene siete talents para la siguiente fase: los Asaltos.

Continúa lo bueno en La Voz, y con la primera noche de Asaltos llega algo que esperábamos con muchas ganas: ¡los robos! Cada coach deberá elegir a un talent de su equipo para los Directos, mientras que pondrán a cuatro talents en la Zona de Peligro.

Estos cuatro talents podrán ser robados por los otros coaches, que tendrán un único robo, por lo que deberán usarlo sabiamente. ¡La emoción está servida! El próximo viernes, a las 22.00 horas, la primera noche de Asaltos de La Voz en Antena 3. ¡No te lo pierdas!

Mika, coach de La Voz

Coaches y Eva González La Voz 2025
Y ahora Sonsoles 2025
La Ruleta de la Suerte
Arturo Valls en El 1%
Karlos Arguiñano

La ruleta de la suerte noche

