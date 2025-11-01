¡Rayuela de fuego! Marron reta a Pablo Motos y Arturo Valls al juego más peligroso de El Hormiguero

Arturo Valls había llegado a El Hormiguero derrochando humor y espontaneidad, llenando el plató de risas desde el primer momento. Más tarde, se unió ChristopherLloyd, protagonizando junto al valenciano un encuentro tan inesperado como divertido.

Cuando Marron llegó al plató para poner el broche de oro a la velada, sorprendió a todos retándoles a jugar a una rayuela... ¡en llamas! El equipo de ciencia prendió fuego al suelo y retó a Arturo y Pablo a medirse con el colaborador.

Los tres consiguieron superar el reto que, por supuesto, nadie debe replicar en casa. ¡Así fue este tenso momento!