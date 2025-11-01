La ruleta de la suerte sigue imparable: alcanza 66 meses consecutivos de liderazgo

La ruleta de la suerte (22% y 1,5 M) sigue imparable un mes más y firma su mejor octubre desde 2009, 16 años. Alcanza 66 meses consecutivos de liderazgo, a una ventaja sobre su competidor directo de +12,6 puntos.

Más de 3,1 millones de espectadores únicos siguen a diario el programa, que triunfa también en el fin de semana (17,4% y 1.171.000) y lidera igualmente los sábados con La ruleta de la suerte noche (11,2% y 1.112.000).

Con un 13% de cuota, Antena 3 sigue arrasando y refuerza en octubre su liderazgo. Así prolonga su posición como TV líder ya durante quince meses seguidos (desde agosto de 2024). Alcanza su mejor octubre en tres años y sigue liderando sobre todos sus competidores.

Antena 3 continúa imbatible también en Prime Time con un 14,1%, la franja de máxima audiencia y más valorada por los anunciantes, distanciándose de su competidor privado en +5,2 puntos, la mayor ventaja desde marzo de 2023, y de la cadena pública en +1,5 puntos.